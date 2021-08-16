"Otomotiv sektörü patent başvurularında vites büyüttü"

Otomotiv sektörünün patent başvurularında telekomünikasyon ve bilgisayardan sonra üçüncü sırada yer aldığını belirten Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, otomotiv alanında birçok oyuncunun patent başvurularını artırdığını söyledi.
Türkiye’de ise otomotiv alanında en çok patent başvurusu yapan firmanın Ford olduğunu anlatan Akbulut, bu firmayı sırasıyla Tofaş, Tırsan, Anadolu Isuzu ve Otokar’ın takip ettiğini belirtti. Otomotiv sektörüne verilen teşviklerin inovasyon ve patent çalışmalarına da olumlu yönde yansıdığına vurgu yapan Akbulut, “Geçtiğimiz günlerde ÖTV dilimlerinde yapılan düzenleme otomotiv sektöründe olumlu bir etki oluşturdu. Bu tarz teşvikler patent ve inovasyon çalışmalarının hızlanmasını da sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Otonom sürüş teknolojilerinde Almanya pazarın yüzde 52’sine hakimCumhur Akbulut, “Toyota 2011 yılının başından bu yana, yılda ortalama 31 bin 650 civarında, tüm yılların toplamında ise 380 binden fazla patent başvurusu yapmış durumda. Şirket, 184 bin patentle ikinci sırada yer alan Hyundai’ye ise iki kat fark attı” bilgisini verdi. Diğer taraftan dünyada alınan otomotiv endüstrisi patentlerinin birkaç sınıf altında toplandığını anlatan Akbulut, “Bunlardan en önemlisi ve gelişeni ‘Otonom Sürüş Patentleri’ olarak öne çıkıyor. Bu alanda Almanya dünyaya öncülük ediyor. Almanya da 2010-2017 yılları arasında 5 bin 800’den fazla otonom sürüş patenti için başvuru yapıldı. Alman otomotiv şirketleri otonom sürüş için patentlerinde dünyada yüzde 52’lik paya sahip” diye konuştu.