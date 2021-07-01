Pandemide ‘arabulucukla’ yoğunluk azaldı

Koronavirüs salgınının yayılmaması için sosyal mesafe gibi kuralların önem taşıdığı dönemde adliyelerdeki yoğunluk arabulucular sayesinde önleniyor. Ticari uyuşmazlıklar, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar adliyelere gitmeden arabulucular ile çözülebiliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kalabalık ortamlarda bulunmamak, sosyal mesafe, maske gibi kurallara uymak önem taşıyor. Salgının yayılmaması için kalabalık oluşturulmaması gereken bu dönemde adliyelerdeki yoğunluğu arabuluculukla önleniyor. Ticari uyuşmazlıkları olanlar, işçi - iş veren arasında uyuşmazlıkları olanlar yıllarca sürebilen dava yoluna gitmeden sorunlarını arabulucular ile çözebiliyor. Arabulucular ile adliyeye gitmeye dahi gerek kalmadan uyuşmazlıklar çok daha kısa sürede çözülürken böylece adliyelerde oluşabilecek yoğunluklar da önlenmiş oluyor.

Pandemi döneminde arabuluculuğun adliyelerdeki yoğunluğu azaltmasıyla ilgili açıklama yapan Arabulucu Umut Metin, ‘’Arabuluculuk sözleşme ile düzenlenen her alanda uygulanıyor, uyuşmazlıklar dava yoluna gitmeden çözülebiliyor. Bazen öyle davalar görüyoruz ki yıllarca sürüyor. Arabuluculuk ile uyuşmazlıklar çok kısa sürede çözülebiliyor. Arabuluculuk salgın döneminde adliyelerdeki yoğunluğu da azalttı. Adliyelerde duruşmaları bekleyen avukatlar, hakimler, savcılar, dava tarafları ve personeller bulunuyor. Duruşmalardaki bu kalabalık virüsün yayılmasında risk oluşturuyor. Arabuluculukta ise tarafların uyuşmazlıkları fiziken bir araya gelmeden elektronik ortamda dahi çözülebiliyor’’ dedi.

Uluslararası uyuşmazlıklar tarafların seyahat engeli olsa da çözülebiliyor

Arabulucuların uluslararası uyuşmazlıklarda da çözüm ürettiğinin altını çizen Metin, ‘’Arabuluculuğa toplum alıştı, arabuluculuğun faydalarını gördü. Pandemi sürecinde uluslararası ticaret gibi konulardan kaynaklanan uyuşmazlıklar da oldu. Bu dönemde kısıtlamalardan dolayı seyahat yasağı gibi konular uyuşmazlıklar için problem oluşturdu. Bu durumda da arabulucular kolaylıklar sağladı. Örneğin seyahat engeli olan bir ülkeye gidilemediğinde arabulucuya elektronik ortamda başvurup taraflarla toplantı organize etmesi istenebilir. Salgın döneminde uluslararası uyuşmazlıklarda da arabuluculuk net bir çözüm sunmaktadır’’ diye konuştu.