Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,6 arttı

Perakende satış hacmi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,8 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 4,2 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 15,9 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 2,7 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 arttı.