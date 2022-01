Rönesans’a ‘En Fazla Çalışanı Olan Şirket’ ödülü

Rönesans, ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’ araştırmasında ‘En Fazla Çalışanı Olan Şirket’ kategorisinin birincisi olarak ödüle layık görüldü.

Uluslararası müteahhitlikte Türkiye’yi temsil eden Rönesans, ‘En Fazla Çalışanı Olan Şirketler’ kategorisinde ilk sırada yer aldı.

İş dünyası liderlerinin katılımıyla 19 Ocak Çarşamba günü online olarak gerçekleştirilen ödül törenine video mesajla katılan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi: “Dünyanın 28’inci büyük uluslararası müteahhitlik şirketiyiz. Sibirya’dan Mozambik’e, Karayipler’den Sri Lanka’ya uzanan geniş bir coğrafyada çalışıyoruz. 64 milletten 75 bin çalışma arkadaşımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kadar farklı ve zorlu coğrafyada, farklı kültürden insanlarla oluşturulan bu başarının, iki önemli nedeni olduğuna inanıyoruz: Değişimi doğru yönetebilmemiz ve çalışanlarımıza karşı sorumluluk bilincimiz.”

Sağlıklı bir büyüme ile birlikte istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirten İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu ödül, Rönesans Ailesi’nden aldığımız gücün bir simgesi. Bu nedenle bizleri seçen ve güç katan her bir Rönesanslıya çok teşekkür ederim. Günümüz dünyasında yetenekli insan kaynağına sahip olmak her zamankinden daha önemli. Tüm gücümüzü çalışanlarımızdan aldığımızı biliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı, değişen iş koşullarında başarılı olabilmeleri için desteklemeye hep çok özen gösterdik. Eğitim ve gelişim programlarımızı, farklı çalışan profillerine ve mesleki ihtiyaçlarına göre tasarlayarak hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlikten inovasyona her alanda kendi fikirlerini, hayallerini hayata geçirmelerine imkân sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tüm faaliyet alanlarımızda hem organik hem de inorganik büyüme stratejimize devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı artarken onlara sağladığımız imkânların da aynı paralelde artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.