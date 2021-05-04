Rüzgar enerjisi ile 834 bin hanenin elektriğini karşılıyor

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren GÜRİŞ, rüzgar enerjisi ile 834 bin haneye elektrik sağlıyor.

Türkiye, enerji üretiminde yenilenebilir kaynak kullanımı alanında yaptığı yatırımların neticesinde dünya sıralamasında sayılı ülkeler arasında yer aldı. Enerjide dışa bağımlılık, son dönemde yapılan yerli yatırımların artması ile birlikte azaldı. GÜRİŞ, yerli ve yenilenebilir enerji alanında yaptığı artan yatırımlarla kurulu rüzgâr enerjisi gücünde Türkiye’ye katkı verdi.

Yurt içinde 1065 MW toplam kurulu güç

2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında aktif olarak faaliyet gösteren GÜRİŞ Holding, çatısı altındaki enerji firması MOGAN Enerji Holding ile yurt içinde 10 Rüzgâr Enerji Santrali, 8 Jeotermal Enerji Santrali ve 6 Hidroelektrik Enerji Santrali ile toplam 1065 MW kurulu güce ulaştı. GÜRİŞ Holding, toplam 1065 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin enerji ihtiyacını, temiz ve yenilenebilir enerji üreterek karşılıyor.

Rüzgar enerjisi ile 834 bin haneye elektrik sağlıyor

GÜRİŞ’ten yapılan açıklamaya göre 2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında aktif olarak faaliyet gösteren şirket, yenilenebilir enerji alanında yurt dışı 64.8 MW, yurt içinde 1065.95 MW olmak üzere toplamda 1130.75 MW kurulu güce sahip. Türkiye’de 10, yurt dışında 2 olmak üzere toplamda 12 rüzgâr enerji santraline sahip olan şirket, sadece rüzgâr enerjisi alanında yılda 2.000.000 MWh elektrik üreterek toplamda 834 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor.