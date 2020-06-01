SANKON salgın sonrası yurt dışı şirketlerle iş birliği için harekete geçti

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Yurt Dışı Projeler, Operasyonlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Derviş Bükülmez, salgın sonrası başlayan normalleşme sürecinden memnun olduklarını belirterek bu süreci yabancı ülkelerdeki şirketler ile iş birliği için değerlendireceklerini ifade etti.

Bükülmez, yaptığı yazılı açıklamada korona virüs salgınının ardından hayatın normale dönmeye başladığını hatırlatarak, iş dünyası olarak bu durumdan memnun olduklarını ifade etti.

Bükülmez “Korona virüs salgın hastalığı dönemini hükumetimiz gayet başarılı yönetmiştir. SANKON Yönetim Kurulu adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükumet üyelerimize, bürokratlarımıza, sağlık görevlilerimizi güvenlik güçlerimizi ve basın mensuplarımızı kutluyoruz.

SANKON üyesi Türk şirketleri olarak özellikle inşaat, alt yapı, üst yapı, enerji, teknoloji, endüstri alanlarında seçilmiş deneyimli 500 şirketimizle yurt dışında Arap yarımadası, Afrika, Avrupa kıtaları, Orta Asya, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde büyük projelerde şirketler arası, uluslararası konsorsiyum ortalığı ile görev almaya hazırız.

Yurt dışı projelerde görev yapacak SANKON üyesi şirketlerimizin listesini hazırladık. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetimize dünya devletleri Ankara Büyükelçilikleri’ne ve dünya devletleri hükumetlerine SANKON Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu’nun imzasını taşıyan mektubuyla bildirilecek” dedi.