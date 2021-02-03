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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 421,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 421,70 liradan, 2 bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 799 liradan, 385 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 389 liradan, 2 bin 715 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 735 liradan, bin 358 liradan alınan Yarım Ziynet bin 368 liradan ve 679 liradan alınan Çeyrek Ziynet 684 liradan satıldı.
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