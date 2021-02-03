Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 421,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 421,70 liradan, 2 bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 799 liradan, 385 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 389 liradan, 2 bin 715 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 735 liradan, bin 358 liradan alınan Yarım Ziynet bin 368 liradan ve 679 liradan alınan Çeyrek Ziynet 684 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,70 lira oldu.
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