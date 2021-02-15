Serbest piyasada altın fiyatları

da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 408,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 408,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 408,40 liradan, 2 bin 690 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 711 liradan, 372,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 372,10 liradan, 2 bin 629 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 649 liradan, bin 314 liradan alınan Yarım Ziynet bin 324 liradan ve 657 liradan alınan Çeyrek Ziynet 662 liradan satılıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 13:05