Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,7220 liradan, euro ise7,5300 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan, 7,5280 alınan euro ise 7,5300 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,72 liradan, euro ise 7,53 liradan satılmıştı.
DOLAR 6,7220 LİRADAN, EURO İSE 7,5300 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
Dolar 6,7220 liradan, euro ise7,5300 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7200 liradan alınan dolar, 6,7220 liradan, 7,5280 alınan euro ise 7,5300 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,72 liradan, euro ise 7,53 liradan satılmıştı.