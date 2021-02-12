Siemens Energy hissedarları yıllık toplantıda yönetimi onayladı

Siemens Energy 10 Şubat tarihinde ilk Yıllık Hissedarlar Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Çoğunluğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Joe Kaeser yeniden Denetim Kurulu Başkanı seçilirken Ralph Thomas’ın ise 2022 yılına kadar Denetim Komitesi Başkanı olarak görevini sürdürmesine karar verildi.
Denetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, "Bugün, hissedarların büyük bir çoğunluğu yönetimin önerilerini onaylayarak, zor zamanlarda bile bu şirkete olan desteklerini ifade etti. İcra Kurulu’na ve Denetim Kuruluna duyulan güven için minnettarım. Bu onay, başarılı bir enerji geçişi sağlama yolunda bizi bekleyen zorlu görevlerin üstesinden gelmek için önemli bir motivasyon olacaktır" şeklinde konuştu.
Yönetim Kurulu ve Toplantı Başkanı Joe Kaeser, sonrasında Siemens Energy AG’nin hissedarları tarafından önceden gönderilen yaklaşık 400 soruyu yanıtladı.Toplantıda Yönetim Kurulu ve DenetimKurulu’ nun 2020 mali yılındaki faaliyetleri çoğunluğun oyuyla onaylandı. Kurulda ayrıca Denetim Kurulu’nun geçmiş mali yıl için temettü dağıtmama önerisi de kabul edildi.