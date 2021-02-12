Siemens Energy hissedarları yıllık toplantıda yönetimi onayladı

Siemens Energy 10 Şubat tarihinde ilk Yıllık Hissedarlar Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Çoğunluğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Joe Kaeser yeniden Denetim Kurulu Başkanı seçilirken Ralph Thomas’ın ise 2022 yılına kadar Denetim Komitesi Başkanı olarak görevini sürdürmesine karar verildi.

Siemens Energy’nin ilk Yıllık Hissedarlar Toplantısı’nda hissedarlar gündemdeki tüm maddeleri onayladı. Verilen bilgiye göre, pandemi önlemleri nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri çoğunluğun katılımıyla onaylandı. Denetim Kurulu’na seçilen üyeler görevlerini 4 yıllık bir süre boyunca sürdürecekler. Toplantıda Joe Kaeser yeniden Denetim Kurulu Başkanı seçilirken, Ralf Thomas’ın ise 2022’deki Yıllık Hissedarlar Toplantısı’na kadar Denetim Komitesi Başkanı olarak görevini sürdürmesi kararı alındı. Seçime ilk defa katılan 10 hissedar temsilcisi ise oy çokluğuyla Denetim Kurulu’na seçildi. Kararlar, oy hakkı olan sermayenin yüzde 75,85’i ile alındı.

Denetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser, "Bugün, hissedarların büyük bir çoğunluğu yönetimin önerilerini onaylayarak, zor zamanlarda bile bu şirkete olan desteklerini ifade etti. İcra Kurulu’na ve Denetim Kuruluna duyulan güven için minnettarım. Bu onay, başarılı bir enerji geçişi sağlama yolunda bizi bekleyen zorlu görevlerin üstesinden gelmek için önemli bir motivasyon olacaktır" şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu ve Toplantı Başkanı Joe Kaeser, sonrasında Siemens Energy AG’nin hissedarları tarafından önceden gönderilen yaklaşık 400 soruyu yanıtladı.

Toplantıda Yönetim Kurulu ve DenetimKurulu’ nun 2020 mali yılındaki faaliyetleri çoğunluğun oyuyla onaylandı. Kurulda ayrıca Denetim Kurulu’nun geçmiş mali yıl için temettü dağıtmama önerisi de kabul edildi.