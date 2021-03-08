Siemens Türkiye, genç kadın mühendisleri geleceğe hazırlıyor

Siemens Türkiye, ‘Geleceği Şekillendiren Kadınlar’ Projesi ile genç kadın mühendisleri geleceğe hazırlıyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliği içinde mühendislik eğitimi alan kadın öğrencilere mentorluk ve burs desteği sağlayan şirket, kadın istihdamının artırılmasına ve liderlik rollerinde yer almalarına da katkı sağlıyor.

Türkiye’de 165 yıldır sektörlerin dijital dönüşüm süreçlerine sunduğu ürün ve çözümlerle destek olan Siemens Türkiye, “Geleceği Şekillendiren Kadınlar” Projesi ile geleceğin kadın mühendislerin ementorluk ve burs programlarıyla destek oluyor. Kadın mühendis oranı yüzde 33 olan şirkette kadın yönetici oranı yüzde 26, Ar-Ge alanında kadın yönetici oranı ise yüzde 32,6 düzeyinde bulunuyor. Şirkette görev yapan kadın mühendisler, genç mühendis adaylarına mentorluk desteği veriyor. TEV iş birliği ile mühendislik eğitimi alan genç kadın öğrencilere burs desteği sağlayan şirket, ayrıca ’Women Engineers Club’ ile üniversitelerde kadın mühendislerin hikayelerini geleceğin profesyonelleriyle buluşturarak, onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

“Geleceği kadın mühendislerimizle şekillendiriyoruz”

Siemens Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Gizem Keçeci, cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularının şirketlerinin sahip olduğu kültürün ana bileşenlerinden olduğunu belirterek, “Geleceği Şekillendiren Kadınlar Projemiz ile çeşitlilik ve fırsat eşitliği kültürümüzü çalıştığımız her alana entegre etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, şirketimiz bünyesindeki kadın mühendislerimizin, genç kadın mühendis adaylarına mentorluk yapmasının önünü açıyor ve deneyim paylaşımıyla onları güçlendiriyoruz. TEV ile işbirliği içinde yıllardır devam eden kadın mühendis adaylarına yönelik burs desteğiyle onların geleceğe uzanan yolculuklarına katkı sağlamaktan ve geleceği kadın mühendislerimizle şekillendirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin ilk lise robot kulübü olarak 2007 yılında Siemens Türkiye desteğiyle kurulan Darüşşafaka Robot Kulübü ‘Sultans of Türkiye’, pek çok başarıya imza attı. Öğrenciler, ABD’de düzenlenen FIRST Midvvest Regional robot yarışmasının en prestijli ödülü ’Chairman’s Award’u kazandı.

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik odaklı istihdam

Şirket, kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen uygulamaları hayata geçiriyor. Farklılıklara ve çeşitliliğe değer verilen, açık ve şeffaf iletişimin bulunduğu, dayanışma ile güçlenen bir çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması amacıyla hareket ediliyor.

Toplumun gelişiminin kadın istihdamının artışıyla doğru orantılı olduğuna inandıklarının altını çizen Keçeci, “Şirketimizin ana odaklarından biri çeşitlilik. Kadınların iş yaşamında daha görünür olmaları, kadın çalışan sayısının artması ve özellikle mühendislik mesleğinin toplum nezdinde erkek mesleği olarak algılanmasının değişmesi için sorumluluk alıyoruz. Kadın çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımız, fırsat eşitliği ilkemiz ve hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle bu yönümüzü güçlendiriyoruz. Çünkü biz kadın gücünün artmasını toplumun gelişimiyle eşdeğer görüyoruz” dedi.