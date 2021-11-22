Silivri Belediyesi 2022 Yılı Mali Bütçesi İBB Meclisinde Kabul Edildi

Silivri Belediyesinin 2022 yılı mali bütçesi, İBB Meclisi 2021 yılı Kasım ayı 4. oturumunda okunan kararname sonrası oy birliği ile İBB Meclisinden geçti. Okunan kararnamede; “Silivri Belediyesi bütçesi, personel gideri 57 milyon 644 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 173 milyon 769 bin TL genel toplam 443 milyon TL, vergi gelirleri 177 milyon 855 bin TL, sermaye gelirleri 32 milyon 170 bin TL, genel toplam 443 milyon TL, Silivri Belediyesi 2022 yılı gelir tahmini gelirleri ekonomik sınıflandırma cetvelinde gösterildiği gibi toplan 445 milyon lira olarak tahmin edilmiştir.” denildi. 2022 yılı mali bütçesinin İBB Meclisinde kabul edilmesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “2022 yılı bütçesinin hazırlanmasında büyük emekleri olan mesai arkadaşlarıma, onanması noktasında da başta ilçe meclis üyelerime ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza Silivri halkı adına teşekkür ediyorum. Bütçemizin Silivri ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.