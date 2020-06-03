SPK’dan serbest fonlara düzenleme

Serbest fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek. Serbest fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla yüzde 3’ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilecek.

Sermaya Piyasaları Kurulu’nun (SPK) açıklamasıyla serbest fonlara düzenleme getirildi. Açıklamaya göre, serbest (döviz) fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek.

Açıklamaya göre bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri ile fon portföylerine dahil edilemeyecek. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Serbest (Döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının toplamı fon toplam değerinin yüzde 30’unu aşamaz.

Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak şartıyla 30 Nisan 2023 tarihine kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması gereklidir. Serbest (Döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurtiçinde ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı bulunmamaktadır. Serbest (Döviz) fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla yüzde 3’ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilir."