TARSİM sesli poliçe uygulaması hayata geçti

Son dönemlerde teknoloji yatırımlarına hız ve öncelik veren TARSİM, Türkiye’de sigorta sektöründe ilk olduğu belirtilen sesli poliçe uygulamasını hayata geçirdi.

Günümüzün kullanıcı dostu teknolojileri arasında yer alan artırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen ‘Sesli Poliçe Uygulaması’, üretici ve yetiştiricilerin poliçeleri hakkında zahmetsizce bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Sigortalı üreticiler, akıllı telefonlarına TARSİM Mobil Uygulamasını yüklemelerinin ardından, poliçelerinde yer alan kare kodu okutarak, bir çizgi dünyasında sahne alan karakter aracılığıyla sesli ve görüntülü bir şekilde poliçelerini okutabiliyor. Uygulama ile ayrıca, poliçede yer alan teminatlar ile son kabul tarihleri, sunulan ödeme kolaylıkları ve indirimler hakkında da detaylı bilgi edinilebiliyor.

Sesli poliçe uygulamasının yer aldığı TARSİM Mobil’in, App Store ve Google Play’den üzerinden ücretsiz indirildiği belirtildi.