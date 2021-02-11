TARSİM’den Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Adana’ya ziyaretler

TARSİM, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Adana’ya ziyaretler gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 4 Şubat tarihinde, Malatya Bölge eksperleriyle bir araya geldi ve aynı gün Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Programının devamında Serpil Günal, Tufan Özel ve beraberindeki heyet, Adıyaman’da saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayrıca TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Gaziantep’te saha incelemeleri yaptı.

Ziyaretin ikinci gününde ise, son dönemlerde Amik Ovasında meydana gelen yoğun yağışlar ve bu yağışlara bağlı olarak kanalların taşması sonucunda sular altında kalan ekili alanlardaki ürünlerin fenolojik durumları hakkında incelemelerde bulunmak ve bilgi edinmek üzere Hatay’a hareket edildi. 5 Şubat tarihli program kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ve DSİ 63. Şube Müdürü Fatih Mıyman ile makamlarında bir araya gelindi. Karşılıklı görüşmelerde, Amik Ovasında son yağışların ardından su altında kalan ekili alanlardaki durum değerlendirilerek, su baskınlarına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Aynı gün devlet destekli tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili bir acente ziyaret edilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu ve Adana Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirildi.