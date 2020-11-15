Tasarruf sahipliği oranı yüzde 20,2 ile zirveye ulaştı

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye’de tasarruf yapanların oranı yüzde 20,2’ye çıkarak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın (TTEA) 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye’nin araştırmasına göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14,3 olan tasarruf sahipliği oranı, üçüncü çeyrekte araştırma tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 20,2’ye ulaştı. Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı da ikinci çeyreğe göre sekiz puanlık artışla yüzde 63 oldu. Tüm yaş grupları incelendiğinde ise tasarruf yapma gerekçeleri, ‘geleceğe yatırım’, ‘çocuklarım için’, ‘beklenmedik durumlara karşı güvence’ olarak sıralandı. Araştırmada, tasarrufa yönelen genç ve çocuksuz bireylerin tasarrufa yönelmesindeki temel etken de pandemiye bağlı sağlık riskleri ile ekonomik gelişmelere duyarlılığın neden olduğu ihtiyati yaklaşım ile ilişkilendirildi.

Düzenli tasarruf yapmayanlar gelecek üç ayı hedefliyor

Araştırma yalnızca tasarruf yapanların değil, tasarruf yapmayı düşünen kişilerin sayının arttığını da ortaya koydu. Buna göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 37,5’e yükseldi. Bu kişilerden yüzde 16’sı tasarruf planını önümüzdeki üç ayda hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

25-34 yaş grubu tasarrufa yöneldi

Yılın üçüncü çeyreğinde tasarrufa en fazla yönelen kesim, bir önceki çeyreğe göre altı puan artışla yüzde 30 seviyesine ulaşan 25-34 yaş grubu oldu. Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu ikinci çeyreğe göre dört puanlık artışla yüzde 24’e, çocuklu bireylerde ise yedi puanlık artışla yüzde 18’e çıktı.

Sistem içi finansal ürünlerin payı yüzde 76 oldu

Hane halkı finansal varlıklarının dağılımına göre; ilk çeyrekte yüzde 74’e geriledikten sonra ikinci çeyrekte hızla toparlanarak yeniden eski seviyelerine yaklaşık yüzde 82 ile erişen sistem içi finansal ürünlerin payı, üçüncü çeyrekte bir kez daha azaldı ve yüzde 76 oldu. Bu durum, salgın koşullarında güven endişesinin belirgin olduğunu, belirsizlik algılarının sistem içi ve dışı finansal ürün tercihlerini şekillendirdiğini ortaya koydu. Tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında ilk sırayı, yaklaşık yüzde 25 ile yastıkaltı altın ve nakit aldı. Bunu yüzde 23 ile bireysel emeklilik fonları, yüzde 18 ile sistem içi altın ve yüzde 12 ile TL vadeli hesap izledi. Dönemin koşullarına ve tercihlere göre sahiplik oranı değişen diğer tasarruf araçlarına kıyasla, ‘sistem içi altın’, yani bankalardaki altın hesapları bu çeyrekte yüzde 18 ile tarihinin en yüksek sahiplik oranına ulaştı. Bu artışta, Türkiye’de aşina olunan ve güvenilir bir tasarruf aracı olarak kabul edilen altının, sistem içinde altın hesabı olarak daha yoğun tercih edilmesi etkili oldu. Kur ve enflasyonda artış beklentilerinden hareketle tasarruflarını koruma güdüsüyle hareket eden hane halkı, sistem içi altın varlıklarını üçüncü çeyrekte artırdı.

Ozan Kırmızı: “Ekonomik dönüşümün bir parçası olarak tasarrufu destekliyoruz”

TTEA 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, tasarruf sahipliği oranındaki artışa dikkat çekerek, “Pandemi nedeniyle dünya zor bir dönemden geçiyor ve bu durum sağlığın yanı sıra ekonomik belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Tasarruf sahipliği oranının artması ve daha fazla bireyin tasarruf yapmayı düşünmesi de bunun önemli bir göstergesi. Biz de ülkemizdeki ekonomik dönüşümün bir parçası olarak tasarrufun desteklenmesi gerektiğine inanıyor, müşterilerimize tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmaya odaklanıyoruz. Bu anlamda son çeyrekte yükselişe geçen trendleri yakından takip ediyor ve günlük faiz kazancı sunan Turuncu Hesap gibi ürünlerimizle müşterilerimizin tasarruf etmelerine katkıda bulunuyoruz ” dedi.