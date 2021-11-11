Teknoloji ürünlerinde fiyatlar aşağı çekildi

Turkcell Pasaj, kasım ayına özel olarak akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere kadar toplam 9 farklı kategoride, 363 üründe ‘Aşırı İyi İndirimler’ kampanyası başlattığını duyurdu.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım ayında da Pasaj kullanıcılarına özel indirimlerini ve alışveriş fırsatlarını ‘Aşırı İyi İndirimler’ ile sürdüreceğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre 9 farklı kategoride 363 farklı üründe yüzde 60’a varan indirimler uygulanıyor.

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere kadar pek çok ürün grubunda müşterilerin hayatını kolaylaştıran indirimler, 8-20 Kasım tarihleri arasında turkcell.com.tr/pasaj adresinde devam edecek.

Turkcell Pasaj web sitesinden ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabilecek indirimlerden operatör fark etmeksizin, herkes yararlanabiliyor.