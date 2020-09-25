TİM Başkanı Gülle: “Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştireceğiz”

TİM Başkanı İsmail Gülle, yakın zamanda açıklanacak Eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili olarak “Dün itibariyle Ağustos ayı ihracat rakamını geçtik. İhracat ailesi Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ Prestij Kitabı’nın tanıtım toplantısında İHA’ya açıklamalarda bulundu.
Dünyadaki bütün olumsuz gelişmelere rağmen sürdürülebilir ihracat için çalıştıklarını vurgulayan Gülle, “İhracata destek çok önemli. Türkiye’de daha fazla üretmemiz, ithalatı keserek yurt içinde üretim yapmamız gerekiyor. İhracatın ithalatın oranı ne kadar yüksek olursa, kendimizi daha rahat fonlarız ve maliyetlerimiz de düşük olur” diye konuştu.
Son olarak yakın zamanda açıklanacak Eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili ön bilgi veren Gülle, “Dün itibariyle Ağustos ayı ihracat rakamını geçtik. İhracat ailesi Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.