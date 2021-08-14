Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan’dan itibaren yürütülen 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.
Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci sonuçlandı. Yaklaşık 10 bin sendika üyesi Türk Telekom çalışanını kapsayan ve kazanımlarla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Mart 2021 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak üzere iki yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapıldı.
"Türkiye’nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımların yanında insan kaynağımıza da yatırım yapmaya devam ediyoruz"
Yıllardır tüm paydaşları ile dayanışma içinde çalıştıklarını aktaran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kurum olarak, şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye’nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza da yatırım yapmayı öncelik haline getirerek güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda tüm çalışma arkadaşlarımızla ‘tek yürek’ olarak aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede “Türkiye’ye değer üretme” hedefiyle şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi.Önal, süreçle ilgili; “Başta Türkiye Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, neticenin sektörümüz ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.