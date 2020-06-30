TSB Başkanı Atilla Benli’den 30 Haziran Emekliler Günü’nde tasarruf hatırlatması

Türkiye Sigorta Birliği, 30 Haziran Emekliler Günü için yaptığı açıklamada yaşlanan nüfusla birlikte emeklilik dönemi için bireysel tasarrufların önem kazandığını vurguladı.
30 Haziran Emekliler Günü vesilesiyle bir açıklama yayımlayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB), refah içinde bir emeklilik için bireysel tasarrufların önemine dikkat çekti. Ortalama yaşam süresi ve yaşlanan nüfustaki artış, emeklilik dönemine yönelik olarak yapılan tasarrufların önemini daha da artırırken, Bireysel Emeklilik Sistemi sağladığı kazanımlarla dikkat çekti.
BES’in uzun vadeli bir birikim sistemi olduğunun altını çizen Benli, "5 ve 10 yıllık verilere baktığımızda BES’in sağladığı getiriyi net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmalarının ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemelerinin önemli olduğunu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.
Katılımcı sayısı 12,3 milyon, toplam fon büyüklüğü 145,5 milyar TL oldu
Henüz 20’nci yılına ulaşmadan önemli bir büyüklüğe ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin kendi başarı hikayesini yazdığını belirten Benli, "BES’teki katılımcı sayısı 6,9 milyon kişiye yaklaşırken, Otomatik Katılım uygulaması ile birlikte çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısı 12,3 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğü 145,5 milyar TL’ye ulaştı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin devreye girmesiyle bu büyümenin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz." dedi.