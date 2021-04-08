TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel’den Ankara çıkarması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, göreve gelmesinin ardından beraberindeki heyetle istişarelerde bulunmak ve iş dünyasıyla ilgili hazırladıkları raporu aktarmak için Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında 18. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Disiplin Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşan Heyet, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Anıtkabir’e yapan Heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Genel Başkan Çevikel, göreve geldikten sonra ilk ziyareti Anıtkabir’e gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.
"Üyelerimizle çok başarılı işlere imza atacağız"
"İş dünyasının kırdığı rekorlar tesadüf değil"
Kadınların iş hayatında ve yönetim kadrolarında daha fazla olmasını da önemsediklerini dile getiren Çevikel, "Siyasi partilerimizin de bu konuya destek vermesini ve kendi yönetimlerinde de daha fazla kadın yer almasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Pandemi döneminde yaşanan ihracat ve sanayi üretim rekorlarının da tesadüf olmadığını, sanayicinin yaşanan sıkıntılara karşın, üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini hatırlatan Genel Başkan Çevikel, "Ben sizin huzurunuzda da başta kendi üyelerimiz olmak üzere tüm sanayicilerimizi bu çalışmalarından dolayı kutlamak istiyorum. İş dünyası yeni destekler bekliyor. Bu anlamda sizleri de desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu. Çevikel, iş dünyası ile ilgili hazırlanan raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu.
"Yeni göreviniz hayırlı olsun"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kadınların karar verici mekanizmalarda olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Çevikel’in 35 yıllık geçmişi olan TÜGİAD gibi önemli bir derneğe ilk kadın genel başkan olmasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin sizin gibi güçlü kadınlara ihtiyacı var. Hayatın her alanında özellikle karar verici mekanizmada kadınların sayısı artmalı ki başarı da artsın. Bu anlamda genel başkanlık görevine gelmenizi önemli buluyor ve tebrik ediyorum. Diğer yandan baktığımızda TÜGİAD, ülkemizin çok önemli derneklerinin başında geliyor. Çalışmalarınızı ilgiyle takip ve takdir ediyoruz. İş insanları, ülke ekonomisine katkı sağlamak için çabalıyor bizler de onların önündeki engelleri kaldırmak için çabalamayı sürdüreceğiz. Sizler gibi değerli fikirleri olan, dinamizmi yüksek genç iş insanları ile fikir alışverişinde bulunup ortak projelere imza atmak bizim için de olumlu sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.