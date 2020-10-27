‘Turkcell Biz’in ilk ayında 300 binden fazla kişi GB’larını paylaştı

Turkcell’in, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı ve birçok avantaj sağlayan ‘Turkcell Biz’ platformunun kullanıcı sayısı 300 bini aştı.
Alper Ergenekon: “Önceliğimiz müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlamak”
Turkcell’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, geçen ay hayata geçirdikleri ‘Turkcell Biz’ platformunun gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ergenekon, “Turkcell olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp, onlara en uygun çözümleri sunmak. ‘Turkcell Biz’in çıkış noktası da son dönemde müşterilerimizin artan GB paylaşımı talepleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarıydı. Platformumuza gösterilen yoğun ilginin, sunduğumuz çözümün önemli bir ihtiyacı karşıladığının ispatı niteliğinde olduğuna inanıyorum. Turkcell olarak datayı doğru analiz edip anlamlandırarak müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.