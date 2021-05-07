Turkcell Global Bilgi’den gençler için Dijital Kariyer Zirvesi

Müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere bu alandaki iş fırsatlarını anlatmak ve kişisel gelişim yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla Dijital Kariyer Zirvesi düzenledi.

Türkiye ve Ukrayna’da 25 deneyim merkezinde 17 bin çalışanı ile sektörünün öncüsü konumunda olan Turkcell Global Bilgi, kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan mühendislik öğrencilerine rehberlik etmek, teknoloji alanındaki fırsatları yakından anlatmak ve kişisel gelişim yolculuklarında destek olmak amacıyla bir dijital kariyer zirvesi gerçekleştirdi.

Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun mühendislerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı zirvede Turkcell Global Bilgi’nin alanında uzman yöneticileri katılımcılarla kariyerlerine teknoloji alanında nasıl başlayabileceklerine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Zirvede RPA ve yapay zeka teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni kariyer fırsatları anlatılırken, deneyimli yöneticilerin başarı hikayelerine de yer verildi. İletişim ağının ne şekilde güçlendirilebileceğine ve başarılı bir mülakat sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgilerin paylaşıldığı zirvede, ayrıca bir ilke yer verilerek insan kaynakları profesyonellerinin yer aldığı “Mülakat Simülasyonu” ile bir mülakat sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenler tiyatral bir şekilde gösterildi.

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, ilk kez düzenledikleri Dijital Kariyer Zirvesi’yle öğrencilere ve yeni mezun gençlere kariyer planlamalarında yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çavdar, Turkcell Global Bilgi olarak sektörde bir ilke imza atarak, insan kaynakları alanında gençlere katma değer sağlayan örnek bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgularken, “Dijital Kariyer Zirvesi ile işveren markamızı potansiyel adaylara tanıtırken, ‘TechnoCamp’ programımızla da gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.