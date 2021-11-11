Turkcell Pasaj’dan indirimlere özel reklam filmi

Barış Arduç ve Melis Sezen, elektronik pazar yeri Pasaj’ın kasım ayına özel kullanıcılarına sunduğu ‘Aşırı İyi İndirimler’ kampanyası için kamera karşısına geçti.

Turkcell’in reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç, elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj’ın Kasım ayında kullanıcılarına sunduğu indirim ve alışveriş fırsatlarını duyurmak için kamera karşısına geçti. Filmde, Turkcell Pasaj’ın büyük indirimlerinden yararlanmak isteyen çiftin hayallerindeki ürünleri satın alması konu ediliyor.

Film, Melis Sezen’in bilgisayar başında dikkatle Turkcell Pasaj indirimlerini incelediği sırada Barış Arduç’un yanına gelerek ne yaptığını sorması ile başlıyor. Kasım indirimlerinden yararlanmak isteyen Melis Sezen’e çok istediği fırını almayı teklif eden Barış Arduç’un, sonrasında kendi hayali olan oyun konsolu ile ses sistemini satın almak ve arkadaşlarını evde akşam davetlerine çağırmak istediğini söylemesi, çiftin aralarında tatlı bir sürtüşmeye yol açıyor. Film, Barış Arduç’un şaka yaptığını belirtmesi üzerine Melis Sezen’in hayallerindeki ürünleri Pasaj’dan satın alması ile sonlanıyor.

Başarılı oyuncuların Pasaj’ın kasım indirimleri duyurusu için 5. kez birlikte rol aldığı filmde, ‘Turkcell’li ol ya da olma hayalindeki ürün Pasaj’da’ mesajı verilirken, Turkcell’in ‘Dünyalar senin olsun’ sloganı da vurgulanmaya devam ediyor.