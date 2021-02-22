Turkcell’den dijital abonelik çağrısı

Turkcell’in 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital aboneliğin yaygınlaşması için ilgili kurumların gerekli yönetmelikleri hayata geçirmelerini beklediklerini söyledi.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital abonelikler konusunda düzenleyici kurumların hareket etmesi konusunda çağrıda bulundu. Şirketin 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını düzenlenen basın toplantısında açıklayan Erkan, “Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde aslında artık dijital kanallardan tüm abonelik süreçlerini müşterilerimize sunabilecek durumdayız. Yani özellikle bu pandemi döneminde müşterilerimiz cep telefonlarından kolayca abonelik başlatabilecek ve diğer tüm işlemlerini yine evlerinden çıkmadan dijital olarak kolayca yapabilecekler. Hatta bu teknoloji sayesinde artık tüm bu işlemler daha da güvenli bir hale gelmiş olacak. Bu konudaki düzenleyici kurumların herkese uygun yaygın bir teknoloji üzerinden dijital abonelik işlemleri için gerekli düzenlemeleri hayata geçirme konusunda destek sunmasını bekliyoruz” dedi.