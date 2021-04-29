’’Türkiye’de akıllı ev pazarı için büyük fırsatlar var’’

Bu yıl 9’uncusu sanal ortamda gerçekleştirilen AI+IoT Business Conference etkinliğinde, Türkiye’de akıllı ev pazarı için büyük fırsatları olduğu görüşünün ortaya çıktığı açıklandı.

Küresel IoT bulut platformu olan Tuya Smart, sanal konferans serisi AI+IoT Business Conference Avrupa’da 9’uncu etkinliği düzenledi. Türkiye’nin akıllı ev pazarına odaklanan etkinlik, 10 bölümlük etkinlik serisinde sondan 2’nci etkinlik olurken, önceki 8 etkinlikte İtalya, Rusya, Hollanda, Polonya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan ele alındı. Sektör uzmanları, Türkiye pazarı için sektör eğilimleri ve görünümleriyle ilgili sunumlar yaptı. Etkinlikte, Türkiye’de akıllı ev pazarı için büyük fırsatları olduğu vurgulandı.

Tuya Smart Türkiye, Avrasya Başkanı Leon Hu, sunumunda Statista’dan veriler paylaşarak, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 60’ından fazlasının akıllı ev cihazlarına sahip olmadığını ortaya koydu. Bu da, Türkiye’de muazzam bir pazar potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Leon Hu, ’’Türkiye, elverişli coğrafi konumu, ürünleri ve hizmetleriyle Avrasya bölgesini kapsayacak şekilde iyi bir konumda’’ dedi.

Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya ve elektronik şirketlerinden biri olan Vestel’de IoT Ürün Müdürü olan Candaş Ayçiçek, akıllı telefonlar veya tabletlerle uzaktan kumanda edilen aydınlatma, ısıtma ve elektronik cihazlarla donatılmış bir evin sadece güçlü veri güvenliğiyle uygulanabilir olduğunu öne sürdü.

Türk elektronik ve multimedya şirketi SEGMENT’te Ar-Ge Direktörü Yasin Akın, akıllı ev hakkındaki görüşlerini paylaşarak, akıllı ev senaryosunun çeşitli akıllı cihazların bağlanmasıyla elde edildiğini ve kullanıcılara azami kolaylık sağlamak için Zigbee, Wi-Fi ve diğer bağlantı protokollerini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Türk aydınlatma şirketi Cata’da IoT İthalat Başkanı Selda Kale, görüşlerini işletmelerin ve tüketicilerin bakış açısıyla paylaştı. Selda Kale, ’’Akıllı ampuller, LED kemerler, akıllı prizler ve diğer akıllı cihazlar tüketicilerin günlük hayatına çoktan girmiş durumda. İşletmeler sadece işbirliklerini artırarak gelişmeye devam edebilir ve tüketicilere yüksek kaliteli ve uygun maliyetli akıllı ürünler sağlayabilir’’ dedi.