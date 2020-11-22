ULUSKON’dan Afrika’ya mesaj: “Tüm ülkelerle her alanda iş birliğine hazırız”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, görev süresi dolan Gana Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala’nın onuruna verdiği yemekte tüm Afrika ülkelerine mesaj göndererek, “Afrika ülkeleriyle her alanda iş birliğine hazırız” dedi.

2017 yılı Eylül ayında Gana Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Salma Frances Mancell-Egala’nın Türkiye’deki görev süresi doldu. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Büyükelçi Mancell-Egala’nın onuruna veda yemeği düzenledi. Büyükelçi Mancell-Egala’nın Türkiye’ye veda ettiği yemeğe çok sayıda büyükelçi ve iş adamı katıldı. Veda etkinliğinde anlamlı bir konuşma yapan Büyükelçi Mancell-Egala, ULUSKON ile beraber Türkiye-Gana Ekonomik İşbirliği Konferansı düzenlediklerini anımsattı. Gana Ticaret Bakanının da bu toplantıya katıldığını hatırlatan Mancell-Egala, “ULUSKON ile birlikte düzenlediğimiz bu konferans Türkiye ve Gana arasındaki bağların güçlenmesi ve işbirliklerinin artırılmasına vesile oldu. Başta bu konferansı ve bugün bu veda etkinliğini düzenlenen ULUSKON’a minnettarız. Türkiye’de kaldığımız sürece ULUSKON ve Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy ile her alanda iş birliği yaptık” dedi.

Türkiye ile Gana arasındaki bağların güçlenmesine verdiği destek nedeniyle ULUSKON Genel Başkanı Atasoy’a teşekkür eden Büyükelçi Mancell-Egala, Atasoy’a ‘Gana Devlet Nişanı’ verdi. Gana Devlet Nişanı’nın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Atasoy, Türkiye ile Gana arasında önemli iş birlikleri olduğuna dikkat çekerek, “Büyükelçi Salma Frances Mancell-Egala, Türkiye’de olduğu sürece bizler Gana’ya başta inşaat olmak üzere birçok sektörde iş adamı ve iş kadını gönderdik. Gana, bugüne kadar misafirperverlik olarak bizlere en çok samimiyet gösteren ülkelerden birisi oldu. Gana ile karşılıklı ihracat ve ithalatlarımız var. Son 4 yıllık Gana ile gelişen bir ticaretimiz var. Konut, enerji, havalimanı, alt ve üst yapı projeleri için müteahhit ve mühendislerimiz Gana’da iş yapıyorlar. Bugün değerli büyükelçiyi uğurlamak için bir araya geldik. Üzgünüz ama kendisiyle irtibatı asla kesmeyeceğiz. Gana ile olan yatırım ve ticaret köprülerinin daha da geliştirilmesi için gayret edeceğiz. ULUSKON olarak tüm Afrika ülkeleriyle her alanda iş birliğine hazırız” diye konuştu.