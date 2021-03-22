YD-ÜFE yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 28,27 arttı, aylık yüzde 2,46 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,79 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 28,29 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 26,49, imalatta yüzde 28,29 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 31,02, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 26,02, enerjide yüzde 8,42, sermaye malında yüzde 25,35 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 2,45 azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 2,45 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,81, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,27 azalış, enerjide yüzde 6,51 artış, sermaye malında yüzde 3,82 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,42 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,42 ile, diğer ulaşım araçları yüzde 15,76 ile, içecekler yüzde 17,23 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık ana metaller yüzde 40,62, metal cevherleri yüzde 31,37, diğer mamul eşyalar yüzde 30,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 5,34 ile diğer mamul eşyalar endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden diğer mamul eşyalarda yüzde 5,34, tütün ürünlerinde yüzde 4,69, diğer ulaşım araçlarında yüzde 4,34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,51 ile endeksin arttığı tek alt sektör oldu.