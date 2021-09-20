YD-ÜFE yıllık yüzde 30,81 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,81 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre,

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,27 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 30,83 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 30,19, imalatta yüzde 30,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 39,54, dayanıklı tüketim malında yüzde 31,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,81, enerjide yüzde 103,23, sermaye malında yüzde 17,06 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 0,93 azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,55, imalatta yüzde 0,93 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,13, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,44, enerjide yüzde 1,24, sermaye malında yüzde 1,89 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 13,60, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 13,70, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 14,07 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 103,23, ana metaller yüzde 59,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 43,89 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 3,18, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 2,39, tütün ürünleri yüzde 2,35 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 2,49, ana metaller yüzde 1,80, metal cevherleri yüzde 0,36 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.