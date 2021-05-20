YD-ÜFE yıllık yüzde 35,31, aylık yüzde 7,14 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,14, yıllık bazda ise yıllık yüzde 35,31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre YD-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,45 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 35,29 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 36,54, imalatta yüzde 35,29 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 40,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,10, enerjide yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 25,98 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 7,14 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,29, imalatta yüzde 7,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,92, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,71, enerjide yüzde 7,05, sermaye malında yüzde 6,03 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 17,66 ile diğer ulaşım araçlarında gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 17,66, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,35, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,49 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 209,98, metal cevherleri yüzde 56,39, ana metaller yüzde 51,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 4,38 ile giyim eşyası endeksinde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 4,38, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,65, deri ve ilgili ürünler yüzde 4,75 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 10,86, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 9,81, ana metaller yüzde 9,13 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.