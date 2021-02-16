Yoğun kar yağışı sebzeyi vurdu

İstanbul’da üç gündür devam eden yoğun kar yağışı semt pazarlarını olumsuz etkiledi. Sebzelerin soğuk havadan etkilenmesi fiyatlara yansıdı. Pazar esnafı fiyat artışının nedenleri arasında hale az ürün gelmesi ve kamyonların pazar alanlarına ulaşamamasını gösterdi.

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı semt pazarlarını etkiledi. İstanbul Bahçelievler’de kurulan semt pazarında karın etkisi sebze ve meyve fiyatlarına yansıdı. Yoğun kar yağışı ile hava sıcaklıklarının düşmesi, hallerde don olayına neden oldu. Don oluşmasıyla sebze fiyatlarında geçen haftaya göre 1-2 liralık artış gösterdi. Meyve fiyatları ise geçen haftaya göre sabit kaldı.

“Kar yağışından meyve fiyatları etkilenmedi”

Kar yağışının meyve fiyatlarına çok etki etmediğine ve geçen haftayla neredeyse aynı fiyatlara mallarını sattıklarını söyleyen pazarcı Rafet Ozan, “Ana yollarda herhangi bir sorun olmadığı için hale malda geliyor halden malda alabiliyoruz. Meyve fiyatlarında pek fazla oynama olmaz ama yeşillikte karın yağmasıyla sıcaklığın düşmesinden dolayı oluşan don ile yeşillik fiyatlarında biraz oynama olabilir fakat meyve fiyatlarını pek etkilemedi. Sadece mandalinanın fiyatı 1 lira yükseldi buda sezonunun bitmesinden dolayı yaşandı. Mandalina geçen hafta 7 liraydı bu hafta 8 liraya çıktı. Elma geçen hafta 6 liraydı bu hafta yine 6 lira. Portakal 8 liraydı bu hafta yine 8 lira. Muz 10 liraydı yine 10 lira çilekte aynı fiyatla devam ediyor 20 liradan satıyoruz kar meyve fiyatlarını pek etkilemedi. Havalar ısındıkça portakal ve elmanın fiyatları biraz daha düşer” dedi.

“Don olayı sebze fiyatlarını vurdu”

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle hallerde yaşanan don olayının sebzeleri kötü etkilediğini ve fiyatlarda 1-2 liralık bir yükselmenin olduğunu belirten pazarcı Salih Ural, “Kardan dolayı yollarda buzlanma oldu. Bunun yüzünden halden kamyonlar çıkmakta zorlandı. Azda olsa mal bulabildik. İstanbul’da yaşanan kar yağışının dışında Ege Bölgesinde yaşanan yoğun yağmur yağışı nedeniyle sebzelerde çok fazla sorun yaşadık. Mallarımızın çoğuna kardan dolayı don vurdu. Bu don olayı sebzelerimizi, pazarımızı ve fiyatları etkiledi. Sebze fiyatlarında çok olmasa da geçen haftaya göre 1-2 liralık yükselme oldu. Karın yoğun yağmasından ve hale malın eksik gelmesinden dolayı fiyatlarda yükselme oldu. Kıvırcık geçen hafta 4-5 lirayken bu hafta 6-7 liradan satıyoruz. Pırasa geçen hafta 3 lirayken bu hafta 5 lirayı gördü Ispanak 4 liradan 5 liraya yükseldi” ifadelerini kullandı.