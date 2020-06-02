Zamanaşımına uğrayan hesaplar için başvuru süresi 3 ay uzatıldı

10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zamanaşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran’dan 15 Eylül’e ertelendi. Bu süre sonunda aranmayan tutarlar ise 30 Eylül’e kadar TMSF’ye devredilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 11:19