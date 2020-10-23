Kiptaş 4. Gayrimenkul Müzayedesi 27 Ekim'de Düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, 4. Gayrimenkul Müzayedesi” kapsamında 43 dükkan ve 20 lüks konutu yatırımcılarla buluşturmayı amaçlıyor. 27 Ekim 2020 Salı günü saat 14:00’te KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek müzayedeye, aynı zamanda www.kiptas.istanbul internet sitesi üzerinden online olarak da katılabilmek mümkün.

43 DÜKKAN VE 20 LÜKS KONUT ALICILARINI BEKLİYOR

Geçtiğimiz yıl Ekim ve Aralık aylarında, bu yıl ise Mart ayında toplam üç kez halka açık müzayede gerçekleştiren KİPTAŞ, şirket tarihinde ilk kez envanterindeki gayrimenkullerin satışını da şeffaf koşullarda, halka açık ve online teklif imkanı ile açık artırma usulü ile gerçekleştiriyor.

Müzayedede, 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan Referans Başakşehir Vadi projesindeki 20 lüks konut alıcıların karşısına çıkacak. Müzayede kapsamında satışa çıkacak ve yüksek standartlarda yaşam vadeden Referans Başakşehir Vadi projesindeki 20 konutun fiyatları: 1 milyon 522 bin lira ile 2 milyon 511 bin lira arasında değişiyor.

Gayrimenkul yatırımcılarının en gözde noktaları arasında yer alan ve ulaşım yollarının kesişim noktasındaki Referans Başakşehir projesindeki 15 dükkan da KİPTAŞ, “4. Gayrimenkul Müzayedesi’nde alıcılarını bekleyecek.

Kiptaş 4. Gayrimenkul Müzayedesi ile satışa sunulacak 43 dükkan; Başakşehir, Silivri, Arnavutköy, Maltepe ve Zeytinburnu’nda çok çeşitli sektörlere hizmet verebilecek nitelik ve özelliklere sahip.

Müzayedede satışa çıkacak dükkanlar arasında bin 513 konuttan oluşan ve geçtiğimiz Haziran ayında hak sahiplerine teslim edilen Silivri 3. Etap Konutları içerisindeki dükkanlar da bulunuyor. Ağırlıklı olarak site sakinlerine hizmet verecek olan dükkanlar, bölgedeki önemli ihtiyacı da karşılayacak. Açık artırma ile satışa çıkacak 4 dükkanın müzayedede yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Müzayede kapsamında satışa çıkacak dükkanların fiyatı; 206 bin 500 lira ile 7 Milyon 145 bin lira arasında geniş bir yelpazede bulunuyor.

KİPTAŞ 4. GAYRİMENKUL MÜZAYEDESİ’NDE ÖDEME KOLAYLIĞI

Dükkan ve konutlara peşin; ya da yüzde 40’ı peşin, kalan ise 36 ay taksitle sahip olmak mümkün. “KİPTAŞ 4. Gayrimenkul Müzayedesi” ile ilgili detaylı bilgilere, şartname, bağımsız birim kataloğu ve fiyat listesine www.kiptas.istanbul internet sitesinden ulaşılabilir.

Mevcut stokları öncelikle riskli yapılarda veya riskli alanlarda yaşayanlara satışa sunan KİPTAŞ yönetimi, diğer müzayedelerde olduğu gibi bu müzayededen elde edilecek gelir “Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri” için kaynak olarak kullanılacak.