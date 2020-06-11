Kiptaş, Silivri 4. Etap Konutları’nın İnşasına Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi KİPTAŞ, nitelikli mimarisi ve uygun ödeme koşullarıyla dar gelirlileri ev sahibi yapmayı amaçlayan projesinin ilk çalışması 13 Haziran saat 11.00’de start alacak. Konutların temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimi ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla Silivri’de yapılacak. 21 Haziran’a kadar ön başvuru kabul edecek projede, ödenebilir koşullarda, nitelikli konutların inşa edilmesi hedefleniyor.

HEDEF DAR GELİRLİYİ EV SAHİBİ YAPMAK

31 Mayıs’taki tanıtım toplantısında dar gelirlileri ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, projenin detaylarını açıkladı ve ön başvuru sürecini başlattı. Başkan İmamoğlu’nun ‘yeni nesil belediyeciliğin, yeni nesil sosyal konut anlayışı ile birleştiği bir proje’ olarak nitelendirdiği Silivri 4. Etap Konutları’nın başvurularında, insanlara eşit fırsatlar sunmak için düzenlemeler yapıldı. Yüzde 40 engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 50’şer adet iki ayrı kontenjan ayrıldı. Covid -19’la mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına da projede ayrıcalık tanındı. Özel gruplara ek olarak 50 konut da sağlık çalışanları için düşünüldü.

ÖN BAŞVURU İÇİN SON TARİH 21 HAZİRAN

Proje için ön başvurular, 21 Haziran’a kadar silivri4.kiptas.istanbul/ sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 TL katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip kolaylıkla taleplerini oluşturabilecekler. Başvuru sürecinde talebinin yoğun olması halinde kura çekimi yapılacak. Bin 396 konuttan oluşan proje, 2+1, 3+1 şeklindeki dairelerden oluşuyor.

Tarih: 13 Haziran 2020

Saat: 11.00

Konum: https://cutt.ly/by5jI9W