Eyüpspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı

Trendyol Süper Lig bileti alan Eyüpspor, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla paylaştı.

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Altay’ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 67’ye yükselten eflatun-sarılılar ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Altay karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte teknik heyet ve yedek kulübesi sahaya girerek tüm takım şampiyonluk sevinci yaşadı.

Futbolcular Teknik Direktör Arda Turan’ı havaya atarak sevinç gösterisinde bulundu. Daha sonra taraftarın da sahaya girmesiyle şampiyonluk coşkusu doyasıya yaşandı.

Eyüpspor Başkanı ve yönetim kurulunun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile önceki dönem belediye başkanı Deniz Köken de kutlamalara katıldı.