Eyüpsultan'da Ramazan coşkusu başladı

Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konukların ağırlanacağı, birbirinden değerli konuların konuşulacağı ve ilçede bulunan hemşeri derneklerinin stantlarının yer alacağı Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çadırı törenle açıldı.

Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan etkinliklerinin başlangıcının yapıldığını dile getiren Başkan Deniz Köken, “Bu akşam hep beraber teravih namazımızı eda ettik, şimdi de Ramazan etkinliklerinin başlangıcını yapıyoruz. Burada etkinlik alanımızla fuar alanımız ayrıydı, bu sene ikisini birleştirdik. Buraya gelenler tüm yapılanlardan haberdar olsunlar dedik” dedi.

“İstanbul’da Ramazan deyince akla Eyüpsultan gelir”

Ramazan denince İstanbul’da akla Eyüpsultan’ın geldiğine dikkat çeken Başkan Deniz Köken, şöyle devam etti: “Bizim de Eyüpsultan’ı Ramazan’a hazırlamamız lazımdı. Eyüp Sultan Camii avlusunu gül suyu ile yıkadık, içerisini halılarına kadar her tarafını gül suyu ile temizledik. 30 gün boyunca her sabah gül suyu ile yıkayacağız, temizleyeceğiz. Camimizin yakınındaki Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesine bin kişilik iftar çadırı kurduk. Zal Paşa Camii’nin önündeki alanda kitap fuarımız var, cami içerisinde de kültürel etkinliklerimiz olacak. Burada da yine değerli konukları ağırlayacağız. Ayrıca derneklerimizin etkinlikleri olacak. Ramazan ayımızı tebrik ediyorum. Allah, bu Ramazan ayını hakkıyla ifa eden kullarından eylesin. Allah tutacağınız oruçları kabul etsin.”

"Birbirinden güzel programlar sizleri bekliyor"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından açılışı yapılan çadırda, On bir Ayın Sultanı Ramazan ayını en güzel şekilde ağırlamak, vatandaşlara dolu dolu bir Ramazan ayı yaşatmak için 21.30 - 23.30 saatleri arasında fasıl dinletileri, şiir-naad programları, seminerler ve tasavvuf musikisi konserleri gibi programlar düzenlenecek. Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklı illerin derneklerinin stantlarının bulunduğu Ramazan Çarşısı’nda yöresel lezzetlerin ve hediyelik ürünlerin satıldığı standlar da yer alıyor.

Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler

Ramazan etkinliklerinde çocuklar da unutulmadı. Ramazan ayı boyunca cumartesi - pazar günleri 15.00 - 17.00 saatleri arasında Burak Sezen, Volkan Abi İle Kukla Şov, Eğlenceli Bilim Gösterisi, Suat Veral-Hacivat Karagöz Gölge Oyunu, Hüseyin Abi İle Çocuk Şarkıları, Sertaç Abi İle Ramazan Yolculuğu, Bubble Şov, Jonklör Ve İllüzyon Gösterileri gibi etkinlikler yapılacak.

"Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu’na dev iftar sofrası"

Osmanlı Park’ta kurulan Ramazan Çadırı dışında Eyüpsultan Belediyesi tarafından Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesine dev iftar çadırı kuruldu. Çadırda Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Dev iftar sofrasında hem Eyüpsultanlılar hem de Eyüpsultan’a gelen misafirler ağırlanacak.

"Her gün bir mahallede 100 kişilik iftariyelik"

İftar çadırının dışında da Ramazan etkinlikleri devam edecek. Etkinlikler kapsamında Eyüpsultan’da her gün bir mahallede 100 kişilik iftariyelik dağıtımı yapılacak. İftariyelikler ihtiyaç sahibi ailelere ve Eyüpsultan’a taşınan depremzede ailelerin evlerine götürülecek.

Trafikte kalan sürücülere iftariyelik

İlçede özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı belirli noktalarda, trafikte kalan sürücülere iftariyelikler ikram edilecek.

Üniversitelilere iftar devam ediyor

Geçen sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da binlerce öğrencinin faydalandığı Üniversitelilere İftar geleneği de devam ediyor. Eyüpsultan’da öğrenci evinde veya yurtta kalan üniversite öğrencileri için ücretsiz iftar ikramı yapılıyor.