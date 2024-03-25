Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.