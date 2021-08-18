Domates ve Karpuz Festivali Bu Hafta Sonu

Silivri’de yetiştirilen tarım ürünleri tanıtmak amacıyla düzenlenen festivallere bu hafta sonu devam edilecek. Silivri Belediyesi, Batı Karadeniz illerinde yaşanan sel felaketleri ve can kayıpları nedeniyle konser ve eğlence programlarını iptal ettiği Değirmenköy Domates Festivali ve Kadıköy Karpuz Festivali’nin yarışma bölümlerini bu hafta sonu gerçekleştirecek. Silivri Belediyesi ilk olarak 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü, saat 18.00’da 37. Değirmenköy Domates Festivali’ni düzenleyecek. Yoğun bir katılımla gerçekleşmesi beklenen festivalde Değirmenköylü çiftçilerin ürettiği birbirinden lezzetli doğal domatesler yarışacak. Jüri üyelerinin koku, görünüm ve lezzetlerine göre yaptıkları puanlamanın ardından en iyi domates belirlenecek. Yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın, üçüncüsü ise çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Festivalde ayrıca Domates Güzeli Yarışması da düzenlenecek. 22 Ağustos 2021 Pazar günü, saat 18.00’da ise 10. Kadıköy Karpuz Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında; hiçbir sulama yapılmadan, bölgenin benzersiz iklim özellikleriyle yetiştirilen Kadıköy Karpuzu için yarışma düzenlenecek. Jüri üyelerinin puanlamalarının ardından yarışmanın birincisine tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne ise çeyrek altın ödül olarak verilecek.



Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek festivallerin önemine vurgu yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Tarım Kenti Silivri’de yetiştirilen doğal ürünlerin tanıtımlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz festivallerimize devam ediyoruz. Amacımız Silivri’nin bereketli topraklarında yetişen lezzetli ve özel ürünleri geniş kitlelere duyurmak ve çiftçilerimize gelir sağlayarak daha çok üretime teşvik etmek. Ben bu vesileyle hafta sonu gerçekleştireceğimiz Değirmenköy Domates Festivali ve Kadıköy Karpuz Festivali’ne tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.