Ödüllü Turnuvalar Çekişmeli Mücadelelere Sahne Oluyor

Silivri Belediyesi, düzenlediği festivallerle ilçede yetiştirilen yöresel ürünlerin tüm Türkiye’ye tanıtılması noktasında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Yoğurt Festivali kapsamında gerçekleştirilen ödüllü turnuvalar büyük bir heyecanla başladı. Basketboldan plaj voleyboluna, satrançtan tavlaya kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapan turnuvalar çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Turnuvalarda dereceye giren oyuncular ve takımlar çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.

BASKETBOL TURNUVASINDA HEYECAN BAŞLADI

Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü turnuvalar ilk olarak 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası başladı. Aydan Siyavuş Basketbol Sahası’nda saat 17.30’da başlayan müsabakalar saat 22.00’da sona erdi. 33 takımın yer aldığı turnuvada ikinci gün heyecanı 28 Ağustos Cumartesi günü devam etti. Turnuva 29 Ağustos Pazar günü final etabıyla sona erecek.

PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

28 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00’da Silivri Plajı Kumluk Mevkii’nde, Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlendi. 14 takımın katıldığı turnuva saat 18.30’da sona erdi. Turnuvada birinci olan Adrian takımı tam altın, ikinci Deydey takımı yarım altın, üçüncü Gümüşyaka takımı ise çeyrek altın kazandı. Dereceye giren üç takıma ayrıca kupa ve madalya hediye edildi.

TAVLA TURNUVASINDA ELEME TURLARI TAMAMLANDI

28 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’da Tavla Turnuvası heyecanı başladı. Atatürk Meydanı Zabıta Noktası yanında düzenlenen turnuvada eleme turları gerçekleştirildi. Toplam 128 tavla oyuncusunun katıldığı müsabakalarda ilk gün saat 18.00’da tamamlandı. Turnuva yarın yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

SATRANÇ TURNUVASINDA 60 LİSANSLI OYUNCU BOY GÖSTERİYOR

Silivri Belediyesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Satranç Turnuvası’nda ilk gün geride kaldı. Uluslararası puanlamaya da dâhil olan turnuvada 60 lisanslı oyuncu boy gösteriyor. Alibey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Satranç Turnuvası, 30 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.