Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması Düzenleniyor

Silivri’de yetişen doğal ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Silivri Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı etkinliklerle yapılacak. Sergilerin, gösterilerin ve konserlerin yer aldığı festival organizasyonunda kovid-19 salgını nedeniyle değişikliğe gidilerek sadece yarışma programıyla sınırlı tutuldu. Sezon boyunca en güzel kavun ve bamyayı yetiştiren çiftçilerin yarışacağı etkinlik, 8 Ağustos Cumartesi günü Selimpaşa Meydanında gerçekleştirilecek ve saat 19.00’da başlayacak. Yarışmada dereceye giren üreticilerden 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın, 3’üncüye ise çeyrek altın ödülü verilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇİFTÇİLERİMİZİN MAHSULÜ TARLADA KALMASIN İSTİYORUZ”

Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması ile ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle kapsamlı bir festival düzenlenemediğini belirterek, geleneklerin yaşatılması ve üreticiye katkı sağlaması amacıyla kısıtlı bir organizasyon yapılacağını söyledi. “Çiftçilerimizin mahsulü tarlada kalmasın istiyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “Geleneklerimizi yaşatmak, doğal zenginliklerimizi duyurmak, üretime ve çiftçiye destek olmak adına her yıl kapsamlı programlarla düzenlediğimiz festivallerimizi bu yıl kısıtlı etkinliklerle de olsa sürdürmeyi düşünüyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizin ilki ‘Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması’ olacak. Silivrili çiftçilerimizin tarlalarında yetiştirdiği eşsiz lezzetleri sunacağımız 8.Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmamıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.