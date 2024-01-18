Galatasaray'da kupa rotasyonu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre Ümraniyespor karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre Ümraniye karşısında 6 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Sacha Boey, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Dries Mertens ve Wilfried Zaha’nın yerinde Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın ve Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi.

Eyüp Aydın ilk kez 11’de

Galatasaray’ın sezon başında Alman ekibi Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, Ümraniyespor ile oynanan kupa maçında 11’de başladı. Bu mücadele öncesinde ligde 3 kez sonradan oyuna giren Eyüp, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11’de görev aldı.

Berkan Kutlu döndükten sonra ilk kez 11 başladı

Sezon başında İtalyan ekibi Genoa’ya kiralık olarak giden ve ikinci transfer döneminde takıma dönen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’ya Teknik Direktör Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasında 11’de şans verdi. Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Berkan, Ümraniyespor maçıyla takıma döndükten sonra ilk kez 11’de başladı.

Barış Alper Yılmaz bu sefer sağ bekte

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında sağ bekte görev aldı. Hücum bölgesinin her yerinde oynayan Barış Alper bu sezon daha önceki müsabakalarda sol bekte de oynamıştı.

Davinson Sanchez 5 maç sonra kadroda

Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Daha önce 12 Aralık 2023 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Kopenhag mücadelesinde oynayan Sanchez, 5 maç sonra kadroya alındı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11’i ile başladı.

Yedeklerde Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Tanguy Ndombele bekledi.