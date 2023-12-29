Gastronomi öğrencileri 100 yıllık Cumhuriyet kahramanları anısına seferberlik çöreği yaptı

Üniversite öğrencileri gastronomi ve tarihi bir araya getirerek 100 yıl önce Cumhuriyet için cephede savaşan kahramanların anısına tek gıda olarak tüketilen “seferberlik çöreği” pişirdi. Basit malzemelerle yapılan çörek yine zamanında yanında verilen üzüm hoşafı ile birlikte servis edildi.

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına özel gerçekleştirilen etkinliklere gastronomi öğrencileri tarafından bir yenisi daha eklendi. Geleceğin şefleri, bundan 100 yıl önce vatanı için cephede savaşan askerlerin zor şartlar altında tükettikleri neredeyse tek gıda olan “seferlik çöreği” pişirdiler. İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gastro Talk 7” etkinliğinde çörekler yine savaş zamanı birlikte tüketilen üzüm hoşafı ile birlikte servis edildi.

“Tarih ve gastronomiyi bir araya getirdik”

Basit malzemelerle ve uzun süre dayanıklılığı ile bilinen seferberlik çöreğinin tarihi anlamak açısından da önemli olduğunu söyleyen Gastronomi Bölümü Mutfak Sorumlusu Didar Başgöze öğrencilerle bu tarz etkinlikleri düzenlemeye önem verdiklerini ifade etti. Didar Başgöze sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazırladığımız çörekler seferberlik zamanında elde bulunan imkânlarla oluşturulmuş ‘seferberlik çöreği’. Biz de o anları tekrardan yaşatmak istedik. Seferberlik çörekleri içerisinde beyaz tarhana var. Beyaz tarhana o zamanlar kısıtlı imkanlarla elde edilen gıdalardan bir tanesi. Çörek, beyaz tarhana, un, şeker, tuz, su ve yağ karışımı ile yapılıyor. Çok sade ve çok uzun süre dayanabilme özelliğine sahip o yüzden seferberlik çöreği olarak adlandırılmış. Yine o zamanlarda yapıldığı gibi yanına üzüm hoşafı da hazırladık. Üzüm hoşafı da üzüm, su ve şekerden basit bir şekilde oluşturulabilecek bir hoşaf. Hepsini öğrencilerimizle birlikte kahramanlarımızı anarak yaptık. Gastronomi ile tarih bir araya geçmiş durumda. Bu etkinlik seferberlik anlamında Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliği kapsamında oluşturuldu. Hem gıda hem bilim hem de tarihi bir arada içerdiği için öğrencilerimizle zaten sık sık böyle etkinlikler yapıyoruz.”