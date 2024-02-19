Gazzeli kardeşlerine destek oldular

Filistin için Aliye Can 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri tarafından hazırlanan kumbaralar açılarak velilerin gözetiminde sayıldı. Filistin’de saldırılara maruz kalan kardeşlerine gönderilmek üzere Silivri Müftüsü İsa Sağlam’a teslim etti. Müftü Sağlam, Kur’an kursu öğreticilerine, öğrencilere ve velilerine bu anlamlı, duyarlı ve kardeşlik bağını güçlendiren davranışları için teşekkür ederek yardım makbuzlarını takdim etti.