Gazzeli kardeşlerine destek oldular

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyasına bir destek de Silivri Müftülüğüne bağlı Aliye Can 4-6 yaş Kur'an Kursundan geldi.

Gazzeli kardeşlerine destek oldular
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Filistin için Aliye Can 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri tarafından hazırlanan kumbaralar açılarak velilerin gözetiminde sayıldı. Filistin’de saldırılara maruz kalan kardeşlerine gönderilmek üzere Silivri Müftüsü İsa Sağlam’a teslim etti. Müftü Sağlam, Kur’an kursu öğreticilerine, öğrencilere ve velilerine bu anlamlı, duyarlı ve kardeşlik bağını güçlendiren davranışları için teşekkür ederek yardım makbuzlarını takdim etti.

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4dosgb
Gazzeli kardeşlerine destek oldular
Gazzeli kardeşlerine destek oldular
Gazzeli kardeşlerine destek oldular