102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan bir dizi yeni kararlar sonrası sabah 07.00 itibariyle açılan restoran kafe benzeri işletmeler, 102 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı. Yüzde 50 kapasiteyle gün içerisinde müşterilerine hizmet veren işletmeler akşam saat 19.00 itibariyle kapandı.
Yeni karar sonrası İstanbul’da sabah saat 07.00 itibariyle açılan kafe, restoran ve benzeri işletmeler 102 gün sonra yüzde 50 kapasiteyle gün içerisinde hizmet verdi. Saat 19.00 itibariyle içeriye müşteri almayan restoranlar ise paket servis ile hizmet vermeye devam edecek.Fatih’te bir restoran çalışanı Mustafa Yılmaz, “Çok güzel oldu. Aylar sonra açmış olduk. Müşterilerimiz memnun ama saat 19:00’dan sonra kapatıyoruz. Dükkanımız şu anda kapalı ama paket servisi devam edecek” dedi.