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15 yaşındaki çocuğa 5 sokak köpeği saldırdı... O anlar kamerada

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa, 5 tane başıboş sokak köpeği saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 yaşındaki çocuğa 5 sokak köpeği saldırdı... O anlar kamerada
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa, 5 tane başıboş sokak köpeği saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti. Bir süre dükkanda dinlenen ve ismi öğrenilemeyen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

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Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.

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