2020’ye bu olaylar damga vurdu

Salgın, şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoraması oluşturuldu.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Salgın, şiddet olayları, terör saldırıları, doğal afetler ve siyasi krizler başta olmak üzere hiç de iyi şekilde hatırlamayacağımız bir yılı geride bırakıyoruz.

Ajans Press, Türkiye’de ve dünyada ön plana çıkan, medyanın da gündeminde yer alan olayları şu şekilde:

“ABD’den Bağdat’a yapılan hava saldırısında İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü.

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşat Ecevit 17 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Black Mamba lakaplı, NBA tarihinin efsane yıldızlarından Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Türkiye’de 2017 yılından beri erişim engeli bulunan Vikipedi, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda tekrar açıldı.

İran’da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü, 176 kişi yaşamını yitirdi. İran, uçağın yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etti.

Haziran 2019’da başlayarak 240 gün süren Avustralya’daki orman yangınlarında 8 milyon hektar alan kül oldu; 28 kişi ve 1,1 milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde 42 yaşamını yitirdi.

Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını, DSÖ tarafından pandemi ilan edildi.

Sınır kapılarının açıldığı yönündeki haberler sonrası, Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırına akın ettiler.

18 Mart’ta Türkiye’de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Türkiye’de ilk covid vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’da yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ani sokağa çıkma yasağı kararının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi.

Atatürk Havalimanı arazisine sahra hastanesi yapıldı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi pandemi nedeniyle erkenden açıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler kapılarını kapadı, hayat durdu. Haziran itibariyle normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Medipol Başakşehir Süper Lig’de şampiyon oldu.

Ayasofya Cami’si ibadete açıldı, 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.

Kamu bankaları normalleşme adımları çerçevesinde, konut, taşıt, sosyal hayat destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketi sundu.

ABD’de George Floyd’un orantısız güç kullanılarak öldürülmesi ülkede büyük infiale neden oldu.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi yaşamını yitirdi çoğunluğu işçi 127 kişi yaralandı.

Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi.

27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Türkiye bir kez daha kadına şiddet gerçeğiyle yüzleşti.

Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü büyük bir patlama meydana gelirken, 179 kişi yaşamını yitirdi 3 bin 700 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı. Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu.

22 Ağustos tarihinde, Giresun son 21 yılın en yüksek Ağustos yağışını aldı, yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi.

U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Genç Kız Milli Voleybol takımımız, finalde Sırbistan’ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin Oruç Reis ile Ağustos ayında Doğu Akdeniz’de yaptığı haklı araştırma faaliyetleri, Yunanistan’la gerginliğe neden oldu; Doğu Akdeniz’de sular ısındı.

Vehbi Koç’un kızı ünlü iş insanı Suna Kıraç yaşamını yitirdi.

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 51,7’sini alan Ersin Tatar KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 7 şiddetine yakın depremde, birçok bina yıkılırken 117 kişi yaşamını yitirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram üzerinden istifasını duyurdu; Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan getirildi. Aynı dönemde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal getirildi.

ABD’de gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık el değiştirdi; Demokrat Parti adayı Joe Biden ABD’nin 46’ıncı başkanı seçildi.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi.

Ak Parti İstanbul milletvekili Markar Eseyan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit yaşamını yitirdi.

Ak Parti’nin kurucuları arasında yer alan anayasa hukukçusu ve siyasetçi Burhan Kuzu yaşamını yitirdi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya’da Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı dünyada büyük heyecan oluşturdu. Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V aşıları da yüksek başarı oranları ile öne çıktı.

Usta sanatçı Timur Selçuk, yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehrinde işgalin bittiği müjdesini verirken, Ermenistan hükümeti yenilgiyi kabul etti.

Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1’e ev sahipliği yaptı. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Türkiye Grand Prix’ini Lewis Hamilton kazandı.

Futbolun efsanesi Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifa etti.

Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız altın madalya kazandı.

Şampiyonlar Ligi’nde PSG- Başakşehir maçında, Pierre Webo maçın dördüncü hakemi tarafından ırkçılık söylemlerine maruz kaldı, karşılaşma yarım kaldı.

Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg’in en zengin 500 kişi listesine girdi.

Eskişehir’de kurulu Eti Maden Tesisleri’nde ilk lityum karbonat üretildi.

Gaziantep’teki Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü dün 04.45 sıralarında patladı ve 12 kişi yaşamını yitirdi.

1960’lı yıllarda Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, 1.700 yıllık Kybele heykeli, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD’den ana vatanına ulaştı.”