2021-2022 Akademik Açılış Töreni’nde İbrahim Kalın’a fahri doktora unvanı verildi

Özel bir üniversitenin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a fahri doktora unvanı verildi.

Özel bir üniversitenin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, fahri doktora unvanı aldı. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersini de “İlim, irfan ve Hikmet: Niçin Öğreniyoruz?” başlığıyla hem öğrencilere hem akademisyenlere veren Kalın, “Bilginin bir hikmet olduğunun farkında değiliz” dedi.

“Malumatın bilgiyi, bilginin bir hikmet olduğunu kavrayamadık”

2021-2022 akademik yılının verimli, bereketli, uğurlu geçmesini dileyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Hepimiz uzun zamandır malumat ile bilgiyi, bilgi ile hikmeti birbirine karıştırıyoruz. Bir makinenin bize bilgi saydığı çağrışımları yapan bir değişik keşif yaptık, zihinsel bir keşif yaptık çünkü hala biz malumatın bilgiyi, bilginin bir hikmet olduğunu ya da bunlar arasındaki farkı henüz tam manasıyla kavrayabilmiş değiliz. Dolayısıyla bize bilginin de ötesinde başka bir şey lazım” şeklinde konuştu.

“Hayatımızda çok fazla hüküm, çok az hikmet var”

İnsanların hükmetmeyi sevdiğini belirten Kalın, “Malumatla bilgiyi bir zemin olarak kullanan ama onun ötesine geçen başka bakış açısına, bir başka perspektife ihtiyacımız var işte hikmet tam da bize bu noktada yol gösteren ana kılavuzdur. Bu sadece üniverste hayatı ile ilgili bir konu değil toplumsal hayatımızda da sıkça karşılaştığımız bir meseledir çünkü bugün hayatımızda çok fazla hüküm var ama çok az hikmet var. Hükmetmeyi seviyoruz. İnsanların yapması gereken şey önce anlamaya çalışmak olmalı” dedi.