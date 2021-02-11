AKOM’dan şiddetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağını duyurdu. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 derece civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiği bildirildi.

İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren Lodos yönlü rüzgârın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın, Cuma ve Cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3 derece civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı. AKOM verilerinde Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verildi.

Yağışlar önümüzdeki hafta da devam edecek

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

7 bin personel sahada

AKOM’da tüm birimler, kar yağışına karşı alarm durumuna geçti. Önlemler kapsamında kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 031 personeli ile görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) üzerinden gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek, ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 15:41