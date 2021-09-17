Aksanyar’dan Afet Koordinasyon Merkezine Tam Not

Toplantı için Silivri’ye gelen İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan’ında katıldığı ziyarette, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi sorumlusu Uğur Tozlu, merkezin çalışma sistemi, teknik özellikleri, donanımları, eğitim çalışmaları ve SAK ekibinin faaliyetleri hakkında Vali Yardımcısı Aksanyar ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

VALİ YARDIMCISI AKSANYAR: “GURUR DUYDUM”

Silivri Afet Koordinasyon Merkezini ziyaretinde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, “Model olacak bir çalışma ortaya konulmuş. Olası bir afet öncesinde planlanması gereken ana hatları bütün boyutlarıyla planlamışsınız. Bu tesis gerçekten devlete millete kazandırılmış güzel bir tesis. Tesisin hayata geçmesinde katkısı olan belediye başkanımızdan bir taş dahi koyan bütün herkese teşekkür ediyorum. Afete hazırlık süreci hiç bitmeyen bir süreç. Sadece afet müdahalesi değil risk azaltma, zarar azaltma, hazırlık ve planlama çalışmaları yapılması da çok önemli. Bu tarz çalışmalar devletimiz, valiliğimiz tarafından sürekli yürütülüyor. Belediyemizde gerçekten çalışmalarıyla sürece değer katan bir anlayışla bu merkezi hayata geçirmiş. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beye bir kez daha teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Gurur duydum.” dedi. İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar’ın ziyaret programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafın ardından sona erdi.