Arvento ve Petrol Ofisi’nden, akaryakıt ve filo takipte güç birliği

Araç takip sistemi firması Arvento ve akaryakıt sektöründe faaliyette olan Petrol Ofisi, müşterilerine avantajlar sunmak amacıyla iş birliğine gitti. Buna göre Arvento kullanıcıları Petrol Ofisi’nden yapacakları yakıt alımlarında indirim kazanırken; Petrol Ofisi müşterileri de özel ödeme koşulları ve avantajlarla Arvento Filo Yakıt Yönetim Sistemi’ne sahip olabilecek.

Araç takip sistemleri sektöründe Türkiye’nin lider firmalarından biri olan Arvento, yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye akaryakıt sektörü liderlerinden Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Arvento, ‘Filo ve Yakıt Yönetimi’ Paketi adı altında Petrol Ofisi müşterilerine özel ayrıcalıklar sunmaya başladı. Arvento müşterilerinin yakıt alımlarında indirimler kazandığı bu iş birliğinde hem Petrol Ofisi hem de Arvento müşterileri, yakıtı ve depoyu koruyan Arvento Filo ve Yakıt Yönetimi Sistemi’ne özel ödeme koşulları ve avantajlarla sahip olabilecek.

Arvento Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Devrim ülke geneline yayılmış yaklaşık bin 850 istasyonuyla, alanında Türkiye’nin lider ve öncü şirketlerinden olan Petrol Ofisi ile yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Bir milyonun üzerindeki cihaz sayımız ve 81 ile yayılmış bayi & servis ağımız ile alanımızda lider konumdayız. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile ‘akaryakıt ve araç takip sistemi” pazarının güçlü anlaşmalarından birine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Cem Devrim, şöyle devam etti: “Yakıt maliyetlerinin takibini sağlayan Filo ve Yakıt Yönetimi Sistemi’miz artık Petrol Ofisi’nin müşteri kitlesiyle de buluşuyor. Proje kapsamında kendi müşterilerimiz ise avantajlı yakıt anlaşmasına sahip oluyorlar. Sistem kapsamında müşterilerimiz artık tek bir ara yüz üzerinden yakıt kullanımlarını takip ve kontrol ederek, raporlama yaparak yakıt maliyetlerini kontrol altında tutabiliyorlar.”

“Yarına, lider ve öncü marka iş birlikleriyle güçlü ilerliyoruz”

COVID-19 salgınının hayatlarımızı kökten değiştirdiğini belirten Cem Devrim bu süreçte yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra şirket olarak yeni iş birliklerine odaklandıklarını kaydetti. Devrim, “Hem ülke hem de şirketimiz açısından daha güzel yarınlar göreceğimize inanıyor; böylesi iş birliklerinin müşterilerimizden iş ortaklarımıza, tüm paydaşlarımızın moralini yükseltmek açısından önem taşıdığını düşünüyoruz” diye konuştu.

“İki liderin ayrıcalıklarını müşterilerimizle buluşturduk”

Petrol Ofisi’nin güçlü altyapısı, yaygın istasyon ağı ile Türkiye akaryakıt sektörünün lideri olduğuna vurgu yapan Petrol Ofisi Filo Kıdemli Müdürü Tolga Süner ise, “Petrol Ofisi, bunların yanı sıra ürün hizmet çeşitliliği, kalitesi, sadakat programı avantajları ile de lideri olduğu akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerine öncülük ediyor. Geliştirdiğimiz yenilikler ve imza attığımız iş birlikleri ile de sunduğumuz hizmet çeşitliliğini her geçen gün arttırıyor, yaygınlaştırıyoruz. Alanlarının iki lider kuruluşu arasında imzalanan anlaşma ile de, her iki kurumun ayrıcalıklarını, avantajlarını müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.